Affaire Mila : ses harceleurs condamnés, elle réagit

La vie de Mila a basculé en janvier 2020. À l'époque, l'adolescente originaire de la région lyonnaise est une lycéenne ordinaire âgée d'à peine 16 ans. Un jour, elle décide de faire un live sur son compte Instagram au cours duquel elle critique allègrement la religion musulmane. "Votre religion, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir", avait-elle déclaré, provoquant une polémique de grande ampleur. Mila a ensuite été placée sous protection policière et déscolarisée après avoir reçu des milliers de menaces de mort et de viol. Le 23 juin dernier, Mila a publié son livre intitulé "Je suis le prix de votre liberté" (éditions Grasset) dans lequel elle donne sa version de l'histoire.

Mila : "On a gagné et on gagnera encore"

Mercredi 7 juillet 2021, le tribunal de Paris a prononcé des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis contre onze personnes reconnues coupables d'avoir participé au cyberharcèlement de Mila. Chacun des condamnés devra également verser 1 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros pour les frais de justice soit un total de 2 500 euros. Sur treize prévénus, un seul a été relaxé. Un non-lieu a également été prononcé pour vice de procédure. À la sortie de la salle d'audience, Mila a réagi : "Je remercie la police, mes avocats et tous ceux qui m'ont soutenus. Honnêtement on a gagné et on gagnera encore. Je veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes".

Par Matilde A.