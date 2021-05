Affaire Nordahl Lelandais : Karl Zéro fait des révélations étonnantes et crée un malaise

C'est un procès très médiatisé qui vient de s'ouvrir ce lundi 3 mai 2021. Nordahl Lelandais, accusé d'avoir commis plusieurs crimes, est actuellement jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. L'homme, également impliqué dans l'affaire Maëlys, comparaît devant la cour d'assises de Savoie, à Chambéry. Si Nordahl Lelandais a avoué avoir tué Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, il doit encore s'expliquer sur les circonstances du drame. Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), Nordahl Lelandais attire l'attention de tous les médias.

"Nordahl Lelandais était plutôt homosexuel"

D'ailleurs ce mardi, à l'antenne de CNews, Karl Zéro a fait des révélations étonnantes sur l'affaire et créé un malaise. Face à Pascal Praud, l'animateur spécialisé dans les faits divers affirme avoir trouvé des éléments inédits concernant Nordahl Lelandais dans le cadre d'une enquête pour son magazine "L'Envers des affaires". "On découvre que ce n'était pas un prédateur solitaire. C'est un ancien militaire, c'est quelqu'un qui est très entouré, qui a des rapports avec le milieu", déclare Karl Zéro avant d'ajouter : "Je suis en train de vous dire qu'il était plutôt homosexuel, cet ancien soldat. Concernant Maëlys, ça ressemble plus à une commande. C'est pas son truc, les petites filles, si j'ose dire... Il y a une histoire derrière l'histoire". Nordahl Lelandais est également accusé d'avoir enlevé et tué la petite Maëlys le 27 août 2017 lors d'une réception de mariage en Isère. Pour Karl Zéro, l'ancien militaire n'a pas agi seul, mais sur commande. "Si je vous dis ça c'est que nous avons des informations", répond Karl Zéro à Pascal Praud lorsque ce dernier demande si des preuves pourront confirmer ces révélations.

Par Matilde A.