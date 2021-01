Affaire Olivier Duhamel : Alain Finkielkraut regrette ses propos pour une raison surprenante

L’affaire Olivier Duhamel ne cesse de faire réagir. La semaine dernière, Alain Finkielkraut était invité à donner son avis sur l’affaire Olivier Duhamel à l’antenne de LCI. Face à David Pujadas dans l’émission "24h Pujadas", le philosophe a tenté une réflexion pour le moins hasardeuse sur la notion de "consentement" : "Quand on essaye de savoir s'il y a eu consentement ou une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus". "Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans", a rappelé le journaliste dépité par sa remarque. Ce à quoi, le philosophe a répondu : "Et alors ?". Avant de rétorquer : "D’abord, on parle d’un adolescent. Ce n’est pas la même chose". Sur sa lancée, Alain Finkielkraut a estimé que "même pour spécifier le crime, il faut savoir s’il y a eu consentement ou non". Des propos qui n’ont pas plu à la direction de LCI qui a décidé d’écarter Alain Finkielkraut de son antenne. Contacté par "Le Parisien", le philosophe avait estimé : "C'est une éviction injuste, une éviction d'une incroyable goujaterie".

"Cela me serre le coeur"

Dans les pages du "Point", Alain Finkielkraut a révélé qu’il regrettait ses propos sur l’affaire Olivier Duhamel. Mais pour une raison très surprenante. S’il ne compte pas "présenter (ses) excuses aux insulteurs", il a cependant exprimé "deux regrets". "J'ai été naïf en oubliant que les réseaux sociaux font désormais la loi. Et j'ai été égoïste en oubliant que je n'étais pas le seul à porter mon nom. D'autres que moi qui devraient avoir le droit d'exister par eux-mêmes sont contraints de répondre de ce que la mauvaise foi ambiante appelle mes ’dérapages’. Cela me serre le coeur", a-t-il déclaré.

Par Matilde A.