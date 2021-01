Affaire Olivier Duhamel : Alexandre Kouchner répond aux détracteurs de sa soeur

Dans son livre, "La familia grande", sorti le 7 janvier 2021 et publié aux éditions du Seuil, Camille Kouchner revient sur son enfance marquée par des moments difficiles et fait des révélations choquantes sur Olivier Duhamel. L’avocate accuse son beau-père d’inceste sur son frère jumeau Alexandre Kouchner. Les faits se seraient déroulés à la fin des années 80, alors que la victime avait entre 13 et 14 ans. Si Camille Kouchner a décidé de tout révéler, cette dernière a gardé le silence pendant près de trente ans. À la suite de ces révélations, une enquête a été ouverte pour viols et agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité malgré la prescription des faits.

"Aucun enfant ne devrait craindre sa propre famille"

Sur Twitter, Camille Kouchner a reçu le soutien de son frère jumeau Alexandre. Après avoir salué "le courage" de sa soeur jumelle, Alexandre Kouchner a tenu à remercier les internautes pour leurs "nombreux messages de soutien et d’affection". Il s’est également dit "très ému de lire beaucoup de témoignages de personnes ayant subi la même épreuve". Mais visiblement touché par les critiques, Alexandre Kouchner a adressé un message très clair "à ceux qui ironisent et minimisent, triomphent et relativisent, exploitent et politisent le beau livre de [sa] sœur et l’histoire de [leur] famille". "Aucun enfant ne devrait craindre sa propre famille. À toutes et tous les survivant.e.s, vous n’êtes coupables de rien. Et vous n’êtes pas seul.e.s.", a-t-il ajouté avant de conclure : "Je vous souhaite sincèrement de ne jamais subir pareille épreuve".

Merci à toutes et tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection.

Ils m’ont beaucoup touché.

Je les transmettrai à ma soeur et mes frères.

Cela nourrira leur courage. — Alexandre Kouchner (@AlexKouchner) January 11, 2021

Par Matilde A.