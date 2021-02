Affaire Olivier Duhamel : ce que son fils adoptif Simon a déclaré à la police

Depuis la sortie du livre de Camille Kouchner, "La familia grande" paru le 7 janvier dernier aux éditions du Seuil, l’affaire Olivier Duhamel a fait couler beaucoup d’encre. Dans son ouvrage, Camille Kouchner, fille de Bernard Kouchner et Evelyne Pisier, accuse son beau-père Olivier Duhamel de faits incestueux sur son frère jumeau Alexandre (surnommé Victor dans le livre, ndlr). Ce dernier a d’ailleurs porté plainte contre Olivier Duhamel qui a démissionné de la Fondation nationale des sciences politiques de Sciences Po, qu’il présidait depuis 2016.

Simon auditionné par la brigade de protection des mineurs

Après ces révélations explosives, le parquet de Paris a annoncé le 5 janvier dernier l’ouverture d’une enquête préliminaire pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans" et "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité". Depuis, les auditions se succèdent. Camille et Alexandre Kouchner ainsi que les enfants adoptifs d’Olivier Duhamel ont tous été entendus par la justice. Comme le révèle "Le Parisien", Simon, le fils adoptif d’Olivier Duhamel et Evelyne Pisier, a été entendu par la brigade de protection des mineurs pendant deux heures ce vendredi 12 janvier 2021. "Ce jeune homme décrit comme fragile a indiqué qu'il n'avait pas été abusé par son père adoptif", indique le quotidien. Sa soeur, également adoptée au Chili, a été entendue le 8 février dernier. L’enquête va se poursuivre avec de nouvelles auditions, dont celle d’Olivier Duhamel.

Par Matilde A.