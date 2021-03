Affaire Olivier Duhamel : Christine Ockrent partage son admiration pour Camille Kouchner

Christine Ockrent salue le courage de sa belle-fille. Avec son livre La Familia Grande, Camille Kouchner a provoqué une libération de la parole autour de l'inceste. Dans ses pages, l'avocate de 45 ans accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau. Après de longues années dans le silence, Camille Kouchner a révélé l'affaire qui était connue par plusieurs personnes de l'entourage familial selon elle. Pour la première fois depuis la publication de l'ouvrage, Christine Ockrent, épouse de Bernard Kouchner, père de l'auteure, est sortie du silence sur cette affaire. Dans une interview accordée à "S, Le magazine de Sophie Davant" ce jeudi 18 mars, elle a partagé son admiration pour ses beaux-enfants.

"Nous sommes fiers d'eux"

"Camille a choisi avec courage et talent d'exprimer ce qu'elle et son frère avaient longtemps préféré nous cacher. Nous sommes fiers d'eux, et nous les aimons", a-t-elle déclaré au nom, également, de son mari Bernard Kouchner. Avec un regard extérieur, Christine Ockrent a commenté les nombreux témoignages de victimes d'inceste sur les réseaux sociaux après l’éclatement de l’affaire : "Cela fait partie de ce grand charivari des mœurs et de notre culture. MeToo, au départ, est très américain, on l'a importé en y ajoutant nos propres malaises, nos propres tensions. C'est à la fois salutaire et excessif. Aux jeunes générations de trouver leur équilibre, dans une liberté de mœurs et de parole qui n'était pas celle de ma génération. Mais j'ai confiance". Dans son ouvrage, Camille Kouchner n'avait pourtant pas été tendre avec sa belle-mère en évoquant son arrivée au sein de la famille.

Par Marie Merlet