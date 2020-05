Agnès Buzyn menacée de mort et agressée, elle témoigne

C'est sans aucun doute la personnalité politique la plus controversée de ce début d'année. Agnès Buzyn, brouillée avec Edouard Philippe, était ministre de la Santé en début d'année, mais a quitté son poste pour se lancer dans la campagne des élections municipales de Paris, alors que l'épidémie de coronavirus arrivait sur la France.

Alors que le second tour des Municipales vient d'être annoncé pour le 28 juin, Agnès Buzyn a annoncé son grand retour ce jeudi 28 mai sur France Inter. L'ancienne ministre en a également profité pour se confier sur ces semaines d'absences. Au coeur de nombreuses critiques depuis quelques mois, la situation a dérapé. "Je vais bien, j'ai observé et réfléchi. Les Français ont peur et je les comprends, nous n'étions pas tous préparés à un tel drame, je comprends les réflexes de peur, ils ont engendré énormément de critiques, la recherche de responsables".

"J'en sors renforcée"

Agnès Buzyn, pointée du doigt par Rachida Dati, a dû faire face à de nombreuses formes de violences sans précédent. "J'ai eu des menaces verbales sur les réseaux sociaux, une agression physique alors que j'étais seule, ça n'a pas vocation, j'espère, à perdurer" déclare-t-elle.

"J'étais prête parce que je savais que la vie politique est très dure, mais je n'étais pas prête à une telle violence, c'était inouï, une violence complotiste, des attaques antisémites, liées aussi à cette peur de l'épidémie, à un réflexe ancien dans les populations de trouver un responsable". Suite à cette dure épreuve, la candidate à la mairie de Paris en ressort plus forte : "On m'avait prévenu, donc je ne suis pas étonnée, ça m'a permis de me renforcer, en réalité j'ai eu aussi énormément de soutien pendant cette période, aujourd'hui j'en sors renforcée et prête pour le combat".

.@AgnesBuzyn : "Jusqu'à une semaine des élections, tous les experts sur les plateaux disaient que ça allait être une grippette, je ne savais pas quand ça allait arriver, je ne savais pas l'ampleur ni la gravité" #le79inter pic.twitter.com/WNWjWI4MEW — France Inter (@franceinter) May 28, 2020

Par J.F.