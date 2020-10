Alessandra Sublet, M Pokora… Pluie d’hommages des stars pour le professeur décapité

Vendredi 16 octobre 2020, vers 17 heures, un individu a décapité un professeur d'histoire-géographie à proximité du collège où il enseignait dans un quartier calme de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Quelques minutes plus tard, le meurtrier est abattu par les forces de l’ordre. Le suspect est un jeune Russe tchétchène de 18 ans. Selon plusieurs sources, il n’était pas connu des services de renseignement pour des faits de radicalisation. Son casier judiciaire était vierge. Samuel Paty était un professeur "engagé" et "à fond dans son métier", ont témoigné ceux qui l’ont connu. Dernièrement, Samuel Paty aurait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de quatrième lors d'un cours sur la liberté d'expression. Des parents n’auraient pas apprécié, une plainte a alors été déposé contre le professeur qui avait en retour porté plainte pour diffamation.

"Dans quel monde vit-on ?"

Depuis ce drame, de nombreux messages de personnalités en hommage à Samuel Paty ont été publiés sur les réseaux sociaux. "Dans quel monde vit-on ? #MonsieurPaty pensée pour sa famille ses proches et ce petit bout de 4 ans qui va grandir sans son papa. Une pensée pour nos enseignants partout en France. Vous êtes si importants pour nous. MERCI ! Love sur vous", écrit le chanteur M Pokora sur son compte Twitter. De son côté, Alessandra Sublet défend la liberté d’expression. "Je n’ai pas les mots. Une pensée pour les proches de cet enseignant, ses collègues et défendons plus que jamais la liberté d’expression dans notre pays #Libertedexpression #ConflansSainteHonorine", a posté la jurée de "Mask Singer" sur Twitter. Sur Instagram, Jean-Marc Morandini a rendu hommage à la victime : "Il s’appelait Samuel Paty... Décapité en 2020 en France, en pleine rue, simplement pour avoir parlé de liberté à ses élèves.... L’obscurantisme ne peut pas gagner et ne gagnera pas. #hommage #samuelpaty". La journaliste Aïda Touihri appelle ses abonnés à ne jamais oublier ce qui s’est passé : "Retenons son nom: SAMUEL PATY, tué pour avoir enseigné la liberté d’expression. Depuis hier, je pense à lui, ses proches, ses collègues... Quant à son meurtrier, ce fanatique, l’islam auquel je crois lui réserve une place parmi les chiens de l’Enfer. #ConflansSainteHonorine".

Par Matilde A.