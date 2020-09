Alexandre Benalla hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus

Voilà quelques semaines que le nombre de personnes positives au coronavirus est en hausse significative. Depuis le mois de mars, on constate que les célébrités et personnalités publiques qui, justement se déplacent beaucoup et sont en contact perpétuel avec la foule, ne sont pas épargnées. Ce mardi 22 septembre 2020, Le Parisien rapporte d'ailleurs que c'est Alexandre Benalla qui vient d'être diagnostiqué positif au coronavirus. Selon plusieurs sources citées par le journal, les sapeurs-pompiers auraient été appelés au domicile de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et seraient intervenus vers 21 heures. Alexandre Benalla aurait ensuite été transporté en urgence à l'hôpital Cochin.



S'il n'exerce plus au gouvernement, Alexandra Benalla a bien entendu continué ses activités dans le domaine de la sécurité de personnes. Plutôt discret depuis plusieurs mois, le jeune homme a depuis, monté sa propre société dans laquelle il emploie cinq personnes. Au début du mois d'août, celui qui aurait travaillé pour l'ancienne candidate de téléréalité Ayem Nour, a été aperçu à Saint-Tropez muni d'un masque.

Alexandre Benalla contaminé durant un séjour dans le sud de la France ?

L'ancien proche du couple présidentiel apparaissait alors en "pleine forme" selon le journal Var-Matin. L'homme de 29 ans a été repéré à la fameuse terrasse du Sénéquier puis en train de se promener sur le vieux port de la ville. Il convient alors de se demander si c'est au cours de cette escapade dans le sud de la France qu'il a contracté le Covid-19.



Deux ans après le scandale et son arrestation pour des faits de violence envers des manifestants, en marge d'une manifestation contre le régime de retraite, l'ex-chargé de la sécurité du président Emmanuel Macron joue la carte de la discrétion... mais a refait parler de lui à cause de la sortie d'un livre qui fait trembler la classe politique. On note que le 4 septembre, le parquet de Paris a demandé son renvoi devant le tribunal correctionnel pour "faux" et "usage de faux" et "obtention indue d'un document administratif" dans l'affaire des passeports diplomatiques.

Par E.S.