Alexandria Ocasio-Cortez insultée par un élu républicain : elle lui répond avec classe

Alexandria Ocasio-Cortez - décrite dans les médias français comme "l'une des étoiles montantes" du parti démocrate américain - a été la cible d'une insulte sexiste. Lundi 20 juillet, alors qu'elle se trouvait sur les marches du Congrès, la femme politique de 30 ans a été abordée par Ted Yoho, un élu républicain. Ce dernier lui a reproché "des propos liant la hausse de la criminalité à New York à la pauvreté accrue par la pandémie", a rapporté l'Express. Il l'a aussi accusée d'être "complètement folle" et "écoeurante". Des invectives que cette dernière n'a pas prises en compte, continuant son chemin. Mais un journaliste du site d'informations politique "The Hill" témoin de la scène a affirmé avoir entendu Ted Yoho l'insultée avec le terme anglais "fucking bitch" (NDLR sale p**** en français).

Peu après, le porte-parole de Ted Yoho a assuré que l'élu républicain se parlait à lui-même, prononçant en réalité le mot "bullshit" (NDLR connerie en français). Finalement, il s'est "excusé" mercredi 22 juillet lors de son passage au Congrès, "pour le ton 'abrupt' adopté" lors de cet échange avec Alexandria Ocasio-Cortez. "Mais il avait de nouveau nié avoir proféré 'sale p****'", ont relayé nos confrères. "Étant marié depuis 45 ans et père de deux filles, je suis très conscient de mes mots", a-t-il dit dans l'hémicycle.

"Ce n'est pas acceptable"

Jeudi 23 juillet, devant le Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez a réagi aux propos de Ted Yoho. "Avoir une fille ne rend pas un homme convenable. Avoir une femme ne rend pas un homme convenable. Traiter les gens avec dignité et respect est ce qui rend un homme convenable", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Je n'ai pas besoin que le représentant Yoho s'excuse auprès de moi. Il est clair qu'il ne le veut pas. Il est clair que lorsqu'on lui en donnera l'occasion, il ne le fera pas. Et je ne resterai pas debout tard dans la nuit à attendre les excuses d'un homme qui n'a aucun remords d'avoir insulté des femmes et avoir utilisé un langage abusif à leur égard. Mais ce qui me pose problème, c'est d'utiliser les femmes, nos épouses et nos filles, comme boucliers et excuses pour de mauvais comportements".

La représentante démocrate de New York a ensuite souligné qu'elle aussi "était la fille de quelqu'un". "Heureusement, mon père n'est plus en vie pour voir comment M. Yoho a traité sa fille. Ma mère a pu voir à la télévision l'irrespect de M. Yoho à mon égard sur le sol de cette maison. Et je suis ici car je dois montrer à mes parents que je suis leur fille et qu'ils ne m'ont pas élevée pour accepter la maltraitance des hommes", a-t-elle continué, les larmes aux yeux. D'un ton ferme, elle a ensuite expliqué en quoi ce "préjudice" n'était pas "seulement un incident" dirigé contre elle. "Quand vous faites cela à une femme, ce que M. Yoho a fait, c'est donner la permission à d'autres hommes de faire cela à ses filles (...) Il a donné la permission d'utiliser ce langage contre sa femme, ses filles, les femmes de sa communauté et je suis ici pour dire que ce n'est pas acceptable". Et de terminer par ces mots : "Je tiens à exprimer ma gratitude à M. Yoho. Je tiens à le remercier d'avoir montré au monde que l'on peut être un homme puissant et agresser verbalement des femmes. On peut avoir des filles, et agresser verbalement des femmes sans remords. On peut-être marié et agresser verbalement des femmes".

Traitée de "fucking bitch" par un membre du Congrès américain qui s'était ensuite "excusé" en citant sa femme et ses filles, Alexandria Ocasio-Cortez n'a pas laissé passer l'occasion pour réagir. Voici sa réponse. pic.twitter.com/q5gv9UEkag — Brut FR (@brutofficiel) July 23, 2020

Par Non Stop People TV