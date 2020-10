Alice Coffin veut "éliminer les hommes", ses explications choc

Alice Coffin, élue Europe Écologie-Les Verts (EELV) à la mairie de Paris, ne mâche pas ses mots et n'a pas peur de choquer l'opinion publique. Invitée ce lundi 12 octobre sur Europe 1, la militante féministe s'est dite " désespérée et révoltée" par la "domination masculine". L'auteure du livre Le Génie lesbien, disponible aux éditions Grasset, a un avis bien tranché et l'a fait savoir au micro de Sonia Mabrouk : "Actuellement, dans l'humanité, les hommes posent un souci dans la façon dont les comportements liés à la masculinité se traduisent" a-t-elle déclaré, "il est vraiment temps qu'ils se prennent en main et qu'ils changent." Pour la féministe, une guerre de "sexe", entre les hommes et les femmes, existe et il faut se battre contre "la domination masculine". Alice Coffin déplore notamment la "société patriarcale française qui permet aux hommes d'exercer de la violence dans les foyers, dans les rues, au pouvoir."

"Eliminer les hommes de nos esprits"

Pour cette militante féministe, la solution est assez radicale. Comme elle l'a écrit dans son livre, il faut "essayer de résister à cette domination" et "éliminer les hommes de nos esprits, de nos images, de nos représentations". Elle a tenu à s'expliquer au micro d'Europe 1 : "J'ai besoin de lire d'autres choses que les écrits des hommes, de voir d'autres choses que leurs films". Malgré ses positions qui pourraient en surprendre plus d'un, Alice Coffin a tenu à se défendre contre ceux qui la qualifient d'"extrémiste" : "Ce n'est pas parce que l'on n'est pas d'accord que l'on devrait me résumer à une personne qui crée du clivage, de la dissension, et qui ne serait pas là pour faire progresser l'ensemble de l'humanité".

Par Solène Sab