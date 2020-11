Alors que Joe Biden est élu président des Etats-Unis, Donald Trump joue au golf

Il a fallu attendre quatre jours. Quatre jour pour que les bulletins de vote soient dépouillés. Le suspens a pris fin samedi 7 novembre en fin d'après-midi. Joe Biden a été proclamé président des Etats-Unis au détriment du président sortant Donald Trump. Une nouvelle saluée par les politiques mais aussi les people. Lady Gaga a fondu en larmes à l'annonce du résultat tout comme Anthony Kapel «Van» Jones, l'un des commentateurs de la chaîne américaine CNN et ex-conseiller de Barack Obama.

Donald Trump lui, a passé son après-midi... à jouer au golf ! L'image incroyable a fait le tour du web. Le président sortant est très fan de ce sport et même les résultats de l'élection ne l'ont pas empêché de faire une partie. En début d'après-midi, comme à son habitude, il s'est rendu à son club de gold de Sterling en Virginie plutôt que de rester à la Maison Blanche à attendre les résultats. Dans un communiqué de presse paru au même moment, diffusé par son équipe, Donald Trump accuse Joe Biden de triche. "Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d'efforts de l'aider : ils ne veulent pas que la vérité éclate."

Il a passé plus de quatre heures sur le green avant de regagner la Maison Blanche. Là, il a twitté à plusieurs reprises refusant la défaite. Dans l'un des tweets écrit en majuscule, il affirme que les observateurs n'étaient pas autorisés dans les salles de comptage. Des choses mauvaises se sont produites dans tous les endroits où il y avait des observateurs écrit-il. Samedi soir, Donald Trump n'a pas pris la parole pour annoncer sa défaite comme c'est de coutume.

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.



It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.



Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk