Anne Hidalgo : ce surnom peu sympathique attribué par les proches d'Emmanuel Macron

Largement réélue à la tête de la mairie de Paris ce dimanche 28 juin, Anne Hidalgo entame un second mandat. Face à Rachida Dati, candidate LR, et Agnès Buzyn, candidate LREM, la maire sortante a obtenu plus de 50% des suffrages au second tour des élections municipales. Après une campagne semée de rebondissements, la socialiste peut savourer sa victoire tandis qu'Emmanuel Macron verrait en elle une adversaire "redoutable" à la présidentielle. Dans son livre "Impitoyable", paru aux éditions Stock ce mercredi 24 juin et consacré aux élections municipales à Paris, la journaliste Saveria Rojek rapporte cette inquiétude d'Emmanuel Macron.

Anne Hidalgo "est redoutable"

Si Anne Hidalgo a déjà répété qu'elle ne compte pas être candidate à la présidentielle, son influence serait devenue une crainte pour le parti de la République en marche. Car rien n'est encore joué deux ans avant l’élection présidentielle. L'auteure du livre rapporte ce qu'un proche du chef de l'Etat lui aurait confié sur ce que représente Anne Hidalgo. "Le président sait qu'Hidalgo est redoutable, pugnace, avec une capacité à fédérer la gauche plurielle écolo-sociale du coeur urbain", estimerait le président. Dans le viseur, Anne Hidalgo se serait d'ailleurs vue attribuer un surnom peu sympathique. "On la voit surtout comme une Ségolène Royal sans le talent", lâche ce proche. Désormais réélue, Anne Hidalgo est donc attendue au tournant.

Par Marie Merlet