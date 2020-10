Anne Hidalgo : son ex-adjoint Pierre Aidenbaum mis en examen pour "viol" et "agressions sexuelles"

La mairie de Paris est au coeur d'un nouveau scandale sexuel depuis désormais un mois. Le 14 septembre dernier, l'adjoint à la Seine et doyen du Conseil de Paris, Pierre Aidenbaum, démissionnait de ses fonctions après avoir fait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel. Un départ annoncé par la municipalité parisienne dans un communiqué.



Les faits ayant été signalés au Procureur de la République, une enquête a, dans la foulée, été ouverte et confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Cela a donc engendré un contrôle judiciaire qui lui interdit désormais "le contact avec la ou les victimes et les témoins" ainsi qu'une interdiction de paraître "à l'Hôtel de ville et à la mairie d'arrondissement de Paris Centre".



"Il a pris acte de sa mise en examen. Il est très éprouvé par les faits qui lui sont reprochés et la souffrance exprimée", explique ce mardi son avocate, Me Maud Touitou, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Par respect pour les personnes en cause et l'institution judiciaire, il ne fera aucun commentaire et réserve l'entièreté de ses déclarations au magistrat instructeur."

Pierre Aidenbaum mis en examen : Anne Hidalgo réagit

Anne Hidalgo qui avait incité l'homme politique de 78 ans à démissionner quand le scandale a éclaté, s'est de nouveau exprimée sur Twitter. "La municipalité demeurera intraitable avec tous types de faits de harcèlement moral ou sexuel, quelle que soit la qualité de leur auteur" a-t-elle assuré. Elu maire du 3e arrondissement de Paris en 1995, Pierre Aidenbaum avait réussi à occuper ce poste durant 25 ans.



Il s'agit du second scandale sexuel qui éclabousse la mairie de Paris en quelques mois. En août dernier, Christophe Girard, un autre adjoint d'Anne Hidalgo, avait annoncé son retrait politique après l’ouverture d’une enquête pour "viol par personne ayant autorité".

Par E.S.