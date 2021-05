Anne Sinclair : 10 ans après l'affaire DSK, elle sort du silence

C'est une affaire qui a ébranlé le monde politique. Le 14 juin 2011, Dominique Strauss-Khan était arrêté dans son avion, prêt à rejoindre la France. Grand favori pour l'élection présidentielle qui allait se tenir l'année suivante, le patron du Fond Monétaire International est accusé par Nafissatou Diallo d'agression sexuelle et d'une tentative de viol. En effet, durant son séjour à New-York, l'homme politique séjournait dans une chambre du Sofitel et lorsque la femme de chambre est venue faire le ménage, Dominique Strauss-Khan l'aurait alors agressé.

Une histoire qui a mis à mal l'homme politique qui est passé à côté de ses rêves de présidence. A l'époque en couple avec Anne Sinclair, la journaliste a divorcé du patron du FMI quelques mois après.

Dix ans après l'affaire, celle qui a refait sa vie avec Pierre Nora a accepté de se confier pour la première fois sur le sujet dans une interview accordée au magazine Elle. "On ne laisse pas tomber un homme qui est à terre" commence-t-elle.

"Alors, était-ce de l‘emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission"

"Et puis j’étais dans la bataille, je pensais juste à sauter barrière après barrière. Et je n’avais pas de raison de ne pas le croire […] J’étais dans le déni parce que j’étais dans la confiance. Il avait un pouvoir de persuasion très fort ; quand j’avais des soupçons, il les démontait et j’avais envie de le croire. Dominique me connaissait très bien, il savait très bien comment me convaincre. Qu’on m’ait 'prévenue', c’est faux ! Quiconque dirait aujourd’hui que j’étais au courant mentirait" assure Anne Sinclair.

Une histoire qui a évidemment ébranlé son couple, mais dont elle souhaite garder un bon souvenir malgré tout : "J’essaie d’être à peu près équitable, de ne pas tout repeindre aux couleurs d’aujourd’hui ou d’hier. Nous avons eu une période très heureuse, j’ai aimé cette vie et j’ai aimé cet homme".

Grâce à ces dix ans passés, Anne Sinclair a pris un peu de recul sur sa relation et avoue avoir été dépendante de ce mariage : "Cela tient peut-être à lui, mais peut-être aussi à moi, j'ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. J’étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Alors, était-ce de l‘emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l’acceptation". Une histoire qu'elle abordera de nouveau dans son livre "Passé Composé" qui sortira le 2 juin prochain.

Par J.F.