Anne Sinclair : ses touchantes confidences sur les enfants de DSK

Depuis quelques jours maintenant, Anne Sinclair fait énormément parler d'elle. Et pour cause, à l'occasion de la sortie de son livre le 2 juin prochain "Passé Composé", elle a accepté de sortir du silence pour la première fois sur l'affaire DSK, 10 ans après. Interrogée par Paris Match le 25 mai dernier, l'ancienne présentatrice de "7 sur 7" a avoué avoir été "sous emprise" pendant toute la durée de son mariage : "Avec lui, je reproduisais un modèle bien connu dont je n’étais, à vrai dire, pas émancipée : l’impossibilité de déplaire, la hantise du désaccord et du courroux de l’autre. On appelle cela l’emprise. Elle peut être d’ordre sexuel, intellectuel, elle était pour moi d’ordre affectif" confie-t-elle. "J’ai cru que rien ne nous séparerait. Et que nous vieillirions ensemble".

"J’ai adoré cette tribu"

Invitée sur le plateau de "Sept à Huit" ce dimanche 30 mai, Anne Sinclair a apporté plus de précision sur sa relation avec Dominique Strauss-Kahn. "On ne quitte pas un homme à terre", martèle-t-elle. "C'est difficile d'être dans une histoire avec des faits qui ne sont pas de mon fait. J'étais dans une situation de solidarité, parce que c'est ce que j'avais choisi d'être à ce moment-là. Mais c'est vrai que tout ça n'a pas été très facile".

Elle a ensuite confié qu'elle était restée très proche des enfants de Dominique Strauss-Kahn : "J’ai adopté mes deux belles-familles, celle d’aujourd’hui, les Nora, des êtres d’une affection et d’une générosité inouïes, et avant eux les Strauss-Kahn. Les enfants de Dominique, je les aime. J’ai adoré cette tribu, on a fait ensemble des voyages de rêve" conclut-elle.

Par J.F.