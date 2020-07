Arash Derambarsh : l'élu de Courbevoie a vu sa thèse annulée pour plagiat

Alors que les accusations de plagiat sont monnaies courantes dans le monde du spectacle, dans le milieu de l'université, elles sont plus rares. L'élu de Courbevoie, Arash Derambarsh vient de voir sa thèse invalidée pour cause de plagiat. C'est le journal Le Monde qui rapporte l'information. Ce dernier a eu accès à la décision en date du 21 juillet concernant ladite thèse et la section disciplinaire de l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne s'est prononcée en faveur de l'annulation du travail fourni par Arash Derambarsh. Ce dernier s'est vu retirer le diplôme de docteur en droit qui lui avait ainsi permis de devenir avocat. Et pour cause, selon l'université, la thèse a été plagiée, ce qui est évidemment formellement interdit et punit.

Réalisée en décembre 2015 et longue de presque 500 pages, elle portait sur les fichiers de police, intitulée "Ficher de police, un encadrement légal et sociétal dans un environnement controversé". Le Parisien explique que le pot aux roses a été dénoncé par un "lanceur d'alerte" qui dévoilait le fait que son introduction était une "reprise pure et simple de l'introduction d'un rapport public relatif aux fichiers de police et gendarmerie".

un "problème de forme"

Après vérification par la section disciplinaire à l'aide du logiciel Compilato, elle a conclu à un taux de plagiat de l'ordre de 76% sur les 500 pages de documents, ce qui comprend le corps de la thèse, mais également sur les annexes et la bibliographie. "Le manuscrit de thèse de M. Derambarsh est quasi intégralement composé d’un assemblage de textes, produits dans un contexte académique ou publiés par d’autres auteurs que lui-même, et recopiés selon un ou plusieurs des procédés plagiaires visant à faire accroire au lecteur que M. Derambarsh en est l’auteur" déclare-t-elle.

Contacté par Le Monde, Arash Derambarsh a tenté de se défendre à l'instar de Gad Elmaleh lorsqu'il a été épinglé par CopyComic, pointant du doigt un "problème de forme" : "Il n’y a pas de plagiat dans cette thèse [...]. Par contre, c’est vrai, il y a un problème de forme, les citations ne sont pas mises au bon endroit".

Par J.F.