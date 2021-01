Assaut du Capitole par des partisans pro-Trump : Alex Goude réagit (Exclu vidéo)

Alex Goude était l'invité de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour l'ancien co-animateur de "La France a un incroyable talent" sur M6 d'évoquer différents sujets, notamment le récent acquittement de Gilbert Rozon lors de son procès pour viol. Il a tout d'abord livré la réaction qu'il a eue lorsque l'affaire à fait la Une des médias.

"Tout le monde voulait que j'intervienne. Toutes les chaînes de télé t'appellent. J'ai pris la décision de ne pas remuer la m**** parce que je trouvais ça un peu terrible. Encore un fois, on ne savait pas. La preuve en est, aujourd'hui, il a été acquitté de toutes les accusations portées contre lui", a-t-il dit. Il a poursuivi son témoignage en confiant avoir eu des contacts récents avec Gilbert Rozon. "Il va mieux. On discute tout le temps. Juste après l'histoire, on s'est parlé", a-t-il ajouté.

"C'est très dangereux pour la démocratie"

Dans la suite de l'entretien, Alex Goude a réagi à l'actualité, notamment à l'intrusion au Capitole de militants pro-Trump le 6 janvier dernier et qui a causé la mort de cinq personnes, dont un policier. "Je n'ai pas dormi. Je suis resté devant la télé toute la nuit, toute la journée le lendemain. Je trouve que c'est peut-être et j'espère que ça va être une leçon par rapport à ce qu'on disait toute à l'heure, les réseaux sociaux, les fake news, les dangers que ça apporte. Là, on a atteint un espèce de point de non retour qui était vraiment flippant", a-t-il confié.

Si Alex Goude se sent particulièrement concerné par ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est parce que son fils Elliot y habite avec son ex-mari, Romain. "Même moi, j'hésitais sur mon fils en me disant : 'Si Donald Trump est réélu, est-ce qu'on ne le fait pas revenir en France et tout ?'" a-t-il lâché sur le plateau. Et de poursuivre : "Je n'en pouvais plus de cet espèce de climat délétère qu'il a installé pendant quatre ans et qui a connu son apogée, là. Après, les gens le croient et c'est difficile quand tu as l'habitude d'écouter ton président de ne pas le croire (...) Ce qui s'est passé, ce n'est pas bien, c'est hors la loi et surtout c'est très dangereux pour la démocratie. Donc j'espère que la plus grande 'démocratie mondiale' va rentrer dans le rang".

