Audrey Pulvar candidate aux régionales : elle officialise sa candidature

Audrey Pulvar s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière politique. Ancienne journaliste devenue adjointe en charge de l’agriculture d'Anne Hildago à la mairie (PS) de Paris depuis six mois, Audrey Pulvar va prendre la tête de la liste socialiste en Île-de-France pour les élections régionales de juin 2021. Dans une interview au Parisien ce 26 janvier, la politique a annoncé sa candidature à la présidence du conseil régional d'Île-de-France, dont Valérie Pécresse est la présidente actuellement. "J'ai lancé à la fin de l'été le mouvement Île-de-France en Commun avec pour projet de réaliser un rassemblement des forces de gauche et de personnalités engagées de la société civile", a indiqué Audrey Pulvar qui se dit "prête" pour ce nouveau défi.

Audrey Pulvar défend son "engagement"

Face à ses opposants dont Julien Bayou, le secrétaire national d'EELV, Audrey Pulvar met en avant sa mesure phare : la gratuité des transports en commun en Ile-de-France, mais aussi son "Pass unique Jeune Francilien" pour centraliser l'ensemble des aides départementales, régionales, gouvernementales à destination des 18-25 ans. Après ses débuts en politique il y a seulement quelques mois, l'élue à la mairie de Paris a défendu son "engagement au service de l'intérêt général", qui lui "ne date pas d'il y a six mois". "On reproche aux élus d'être des professionnels de la politique et quand des personnalités de la société civile s'engagent, on leur reproche leur manque d'expérience. Ce sera aux Franciliens et aux Franciliennes de décider", a-t-elle déclaré.

Par Marie Merlet