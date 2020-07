Audrey Pulvar moquée pour son poste à la mairie de Paris, elle réplique

Dimanche 28 juin, Paris a enfin connu le nom de sa nouvelle maire. Sans surprise, c’est Anne Hidalgo qui a été réélue au poste d’édile de la capitale. L’élue PS a remporté la ville avec 48,70% des suffrages, devant Rachida Dati (33,80%) et Agnès Buzyn (13,30%). Soutien de la première heure d’Anne Hidalgo, Audrey Pulvar s’est vue offrir le poste d’adjointe en charge de l’agriculture. Une nomination qui a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes lui ont écrit des moqueries parfois racistes ou misogynes quand d’autres l’ont attaqué sur sa qualité de journaliste, estimant que son poste était "un emploi fictif". Visiblement las de ces remarques désobligeantes, Audrey Pulvar a répliqué sur Twitter. "On est dimanche soir, ça va, vous avez bien dégoisé ici, toute la journée à propos d’agriculture bobo, d’emploi fictif, de petit short, que sais-je encore ?" écrit-elle avant de dérouler ses explications dans un thread. L’ancienne compagne d’Arnaud Montebourg rappelle ainsi qu’elle a quitté le journalisme il y a trois ans de cela, qu’elle a présidé un temps de la fondation Nicolas Hulot et que depuis "trois ans, elle se forme et travaille sur les questions liées au climat et à la biodiversité".

Des remarques parfois racistes et misogynes

"À ce titre, j’ai passé beaucoup de temps sur des exploitations agricoles de toutes tailles, des sites horticoles, dans des cantines et restaurants collectifs, sur des sites de recyclage, avec tous types de professionnels", indique-t-elle. L’ancienne journaliste a ensuite expliqué de quoi relevait son poste. "Ma délégation a un objectif difficile, mais décisif. Rien moins que faire de Paris ‘la capitale du mieux manger’. Une alimentation saine et de saison pour tous, à prix abordables, mais qui assure une juste rémunération des agriculteurs et réduit notre empreinte environnementale", écrit-elle. D’ailleurs, le titre exact d’Audrey Pulvar est "adjointe en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts".

Bon, on est dimanche soir, ça va, vous avez bien dégoisé ici, toute la journée à propos d'agriculture bobo, d'emploi fictif, de petit short que sais-je encore ? Pas très fan des threads mais tout de même :

1- cela fait 3 ans que j'ai quitté le métier de journaliste. 3 ans ! — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) July 5, 2020

