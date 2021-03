Audrey Pulvar : ses glaçantes déclarations sur son père accusé de pédophilie

Le 7 février dernier, le père d'Audrey Pulvar, Marc était accusé de pédophilie. Dans une longue tribune consultée par l'AFP, trois femmes de la famille ont dévoilé les actes incestueux dont elles ont été victimes. "C'était l'oncle de la famille, le favori, adulé déjà, par tous. Une confiance totale, qui dure encore aujourd'hui de manière posthume, et que nous avons décidé de briser, une fois pour toutes. En finir avec cette héroïsation du personnage, ne plus jamais lui rendre un quelconque hommage à l'avenir et désormais penser à lui comme il le mérite : Marc Pulvar, alias Loulou pour les intimes, était un prédateur sexuel" disaient-elles. Audrey Pulvar avait rapidement réagi en assurant à l'AFP qu'elle était au courant de ces agissements.

"Je sentais bien qu’il se passait des choses anormales"

Invitée sur le plateau d'Apolline de Malherbe sur BFM TV ce samedi 27 mars, l'adjointe à la mairie de Paris a accepté de revenir sur le sujet et a fait de terribles révélations. "Un certain nombre des faits se sont produits quand nous étions en vacances. Le soir, on dormait sous une tente de camping. Il y avait le lit de mon père, le lit de ma cousine et le mien, c’était des petits lits de camp. Je sentais bien qu’il se passait des choses anormales et qu’il y avait un climat très malsain sur lequel je ne savais pas mettre de mots" a-t-elle assuré.

A l'époque des faits, Audrey Pulvar avait entre 5 et 6 ans et qui est aujourd'hui encore profondément touchée par cette histoire : "Je dormais à côté de ma cousine pendant que mon père la violait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce que je suis en train de vous dire (…) Vous imaginez cette douleur d’un père qui aime son fils plus que tout au monde et qui a tellement peur d’être le même monstre que son père qu’il s’empêche de témoigner à son fils de l’affection ? C’est aussi ça d’être dans la famille, dans la descendance et d’être indirectement la victime d’un pédocriminel".

"Mon père était un monstre"



Audrey Pulvar revient sur les accusations de pédocriminalité visant son père pic.twitter.com/JOlQlgruSG — BFMTV (@BFMTV) March 27, 2021

Par J.F.