Axel Kahn mort : son frère Jean-François lui rend un vibrant hommage

Le 6 juillet dernier, Axel Kahn s'est éteint des suites d'un cancer à l'âge de 76 ans. Une triste nouvelle annoncée par la Ligue contre le cancer. Axel Kahn a été particulièrement médiatisé ces derniers mois pendant la crise de la Covid-19. Il avait alerté à de nombreuses reprises sur les conséquences de la déprogrammation des soins pour les personnes atteintes de cancer. En mai dernier, le généticien et ancien président de la ligue nationale contre le cancer postait un terrible message sur son compte Facebook, déclarant : "Je vais mourir, bientôt". Voyant son état s'aggraver, Axel Kahn avait tenu à faire, à sa manière, ses adieux.

"La mort n'est pas un arrêt"

Dimanche 11 juillet 2021, le journaliste Jean-François Kahn, s'est exprimé au micro de LCI, rendant un touchant hommage à son défunt frère. "Ce qu'il a montré, c'est que la mort n'est pas un arrêt. C'est un effacement", a-t-il dit avant de continuer : "Finalement, il n'a jamais dit 'Je meurs'. Il disait 'J'ai vécu'. Je meurs, c'est un arrêt. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a vécu ! Si on meurt, c'est qu'on a vécu". Si Jean-François Kahn a accompagné son frère jusqu'à son dernier souffle, ils n'ont pas toujours été aussi proches. Comme l'a rappelé le fondateur de "Marianne" toujours sur LCI, Jean-François et Axel Kahn ont "longtemps été séparés". "Mes parents ont divorcé, j'ai suivi mon père et mes frères sont restés avec ma mère. Nous avons donc longtemps été séparés [...] À un moment, nous ne nous voyions que deux ou trois fois par an avec mes frères. Pas plus. Mais nous étions très proches quand même. Quand on se voyait, c'étaient des moments formidables. Il y a quelques années, j'ai fait un livre d'entretiens croisés avec lui et on s'est redécouvert à cette occasion. Et depuis, nous étions presque fusionnels, même si nous étions différents", a expliqué le journaliste.

