Balance ton post : Mounir Mahjoubi révèle avoir été menacé de mort

L'origine de l'assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty lors de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre est au cœur des interrogations. Après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, Samuel Paty avait été victime d'un lynchage sur les réseaux sociaux. Une vidéo d'un parent d'élève le critiquant avait été publiée sur Facebook. Face à ce drame, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renfort de "l'équipe de Pharos en urgence absolue", plateforme où les internautes peuvent signaler aux autorités des contenus illicites en ligne. Ancien secrétaire d'Etat au Numérique et porte-parole de LREM, Mounir Mahjoubi a participé dans Balance ton post ce jeudi 22 octobre, au débat sur la mort de Samuel Paty.

"Je me suis fait menacer de mort"

Interrogé par Cyril Hanouna pour savoir s'il avait "déjà reçu des menaces", Mounir Mahjoubi a affirmé : "Vous savez quand on est une personne publique, on reçoit beaucoup de menaces. (…) Oui j’en reçois beaucoup, mais ce qui est important ce n’est pas les gens comme moi qui ont la capacité de répondre, qui ont l’habitude d’avoir un avocat, de pouvoir aller facilement au commissariat, de déposer plainte, d’insister pour savoir où en est l’enquête sur les sujets…Vous me posez la question aussi parce qu’il est arrivé quelque chose cette semaine". Après l’assassinat de Samuel Paty, Mounir Mahjoubi a indiqué avoir été menacé : "Je me suis fait menacer de mort par quelqu’un qui m’a envoyé la photo non voilée du professeur et la menace elle était un peu particulière, c’était quelqu’un d’extrême droite qui me dit ‘T’inquiète pas petit bicot, c’est pas parce que tu es assimilé qu’ils vont pas te la trancher à toi aussi, c’est bientôt ton tour’". "Vous voyez ce que ça peut faire la division ? Vous voyez ce que ça peut faire cette haine ?", a-t-il déclaré sur les conséquences du climat actuel en France.

Par Marie Merlet