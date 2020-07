Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk... : les comptes Twitter de plusieurs personnalités piratés

C'est sans aucun doute le pire piratage que Twitter a connu. Normalement très sécurisée, la plateforme vient d'être mise à mal par des cybercriminels. À l'heure ou la protection des données n'a jamais été aussi importante pour les utilisateurs de réseaux sociaux, cette attaque vient remettre beaucoup de choses en question. En effet, de nombreux internautes ont été étonnés de voir ce mercredi 15 juillet des messages sur Twitter pour le moins ... inhabituels. Des tweets invitaient les utilisateurs à faire parvenir des bitcoins à des adresses spécifiques, prétendant renvoyer en échange le double des montants transférés. "Joyeux mercredi ! J'offre des bitcoins à tous mes abonnés. Je double tous les paiements envoyés à l'adresse bitcoin ci-dessous" a-t-on pu lire sur le compte d'Elon Musk. Un message assez intriguant qui n'est pas dans les habitudes de l'ex compagnon d'Amber Heard. Mais il n'est pas le seul à avoir été victime d'un piratage puisque de nombreuses personnalités américaines ont vu leur compte infiltré.

C'est le cas notamment du co-fondateur de Microsoft Bill Gates, du patron d'Amazon Jeff Bezos mais aussi du candidat à l'élection présidentielle américaine Kanye West ou encore de Barack Obama. Des entreprises comme Apple ou Uber ont également été piratées. Et cet incident n'est pas sans conséquence pour le réseau social. Les comptes usurpés ont été bloqués pendant quelques heures comme l'a indiqué le compte officiel de l'oiseau bleu : "Il est possible que vous ne puissiez pas tweeter ou réinitialiser votre mot de passe pendant que nous étudions cet incident. La plupart des comptes devraient pouvoir tweeter de nouveau. Nous continuons de travailler sur la résolution du problème, et cette fonction pourrait disparaître et revenir".

Outre la remise en question de la sécurité des données de ses utilisateurs, Twitter perd gros. Et pour cause, son action en bourse a violemment chuté. Rachel Tobac, présidente de la compagnie de cybersécurité SocialProof Security s'est confiée à l'AFP : "L'hypothèse la plus probable est que les pirates soient entrés en possession du panneau d'administration des employés de Twitter, qui permet de modifier les mots de passe et de désactiver les authentifications à plusieurs facteurs".

Hackers just took control of the Twitter accounts of Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos (& Apple), Kanye West and Mike Bloomberg. Shows you how even the world's richest & most powerful people are just as vulnerable as anyone else. It's like an episode of Mr. Robot. #Hacked pic.twitter.com/nzGXn2oMvg