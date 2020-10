Barron Trump positif au Covid-19, Melania révèle comment elle a vécu cette période difficile

Début octobre, Donald Trump et sa femme Melania étaient testés positifs au Covid-19. Le président des Etats-Unis a été transporté à l'hôpital militaire Walter Reed où il est resté quelques jours sous observation. Depuis qu'il est sorti de l'hôpital et après avoir suivi un traitement expérimental pour soigner son Covid-19, le président a repris sa campagne et ses meetings en vue de la présidentielle américaine qui doit se tenir le 3 novembre. De son côté, Melania Trump est restée très discrète. Elle témoigne de son expérience avec la maladie dans un long texte publié sur le site de la Maison Blanche intitulé "My personal experience with COVID-19."

Barron s'en sort bien, sa mère moins

La première dame révèle ainsi que la première chose à laquelle elle a pensé au moment où elle a su qu'elle était positive, fut son fils Barron âgé de 14 ans. L'adolescent a été testé négatif au grand soulagement de sa mère. "Mais encore une fois, comme tant de parents l'ont pensé au cours des derniers mois, je n'ai pas pu m'empêcher de penser : et demain ou le lendemain ?", écrit Melania. Barron a donc à nouveau été testé et cette fois-ci, le test s'est révélé positif. "Ma crainte est devenue réalité. (...) Heureusement, c'est un adolescent fort et il n'a montré aucun symptôme", ajoute la femme du chef de l'Etat.

De son côté tout n'a pas été rose. Melania avoue eu peu de symptômes liés au Covid-19, mais "ils m'ont touchés tous en même temps et ça m'a semblé une montagne russe de symptômes pendant plusieurs jours". La mère de Barron a souffert de maux de tête, crampes mais aussi de toux. Elle explique s'être sentie "très fatiguée la plupart du temps". Melania Trump finit son texte en encourageant les américains à vivre le plus sainement possible. "Un régime équilibré, de l'air frais et des vitamines sont vraiment essentiels pour garder nos corps en bonne santé", conclut-elle.

Par Mélanie C.