Benjamin de Rothschild est mort à 57 ans

Carnet noir. Benjamin de Rothschild est mort ce vendredi 15 janvier 2021. Il était âgé de 57 ans. Sa famille a annoncé la triste nouvelle ce samedi, dans la matinée, par le biais d’un communiqué de presse. L’hommes d’affaires est décédé des suites d’une crise cardiaque au domicile familial de Pregny, en Suisse. Ses obsèques se dérouleront dans les prochains jours dans la plus stricte intimité, a annoncé l’entourage de Benjamin de Rothschild. Il laisse derrière lui quatre filles nées de son mariage avec Ariane Langner.

Fortune estimée à 4,3 milliards d’euros

En 1997, le fils unique d’Edmond et Nadine de Rothschild a hérité de la fortune de son père, construite grâce au groupe financier Edmond de Rothschild Holding SA. Dans le dernier classement de Challenge des plus grosses fortunes françaises, Benjamin de Rothschild est en 22ème position avec un patrimoine estimé à 4,3 milliards d’euros. Il y a cinq ans, Benjamin de Rothschild avait accordé une rare interview au "Point" dans laquelle il se confiait sur son statut difficile de "fils de". L’homme d’affaires avait alors déclaré : "À partir du moment où vous héritez de quelque chose, vous n'avez jamais de légitimité. Jamais ! Vous pouvez sortir les meilleurs résultats du monde, vous ne serez jamais 100 % légitime. Et puis, je ne suis qu'un maillon de la chaîne". Les quatre filles de Benjamin de Rothschild, Eve, Noémie, Olivia et Alice, ont également souffert de leur nom de famille. "Mes filles subissent parfois une certaine agressivité à l'école. Et quand vous voyez ce qu'on dit sur nous sur Internet… Saviez-vous que les Rothschild peuvent se transformer en serpents ? Saviez-vous que les Illuminati, c'est nous ? Que nous possédons tout l'or du monde ?", regrettait Benjamin de Rothschild, toujours dans les colonnes du "Point".

