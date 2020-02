Benjamin Griveaux : Alexandre Benalla en colère, il s'en prend à Piotr Pavlenski

Le tourbillon politique est lancé. Benjamin Griveaux a retiré sa candidature à la Mairie de Paris ce vendredi 14 février après s'être vu attribuer les images et messages à caractère sexuel diffusés sur internet. Cette mise en ligne a été revendiquée par un artiste russe, Piotr Pavlenski. Condamné au début de l’année dernière à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, pour avoir mis le feu à une succursale de la Banque de France sur la place de la Bastille en 2017, il est réfugié en France depuis mai 2017. Il avait demandé l’asile après des accusations de violences sexuelles en Russie. En réaction au geste de cet homme, Alexandre Benalla n'a pas tardé à se mêler de ce scandale sur Twitter.

"LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DOIT EXPULSER SANS ATTENDRE L'AUTRE M**** DE PIOTR PAVLENSKI !!! Qu'il garde ses méthodes de KOMPROMAT dans son pays ... Incroyable que ce type soit réfugié politique en France !", s'est-il indigné sans mâcher ses mots sur la diffusion de cette vidéo. Dans un autre tweet, Alexandre Benalla a dénoncé François Hollande : "FRANÇOIS HOLLANDE a confondu DONNER L'ASILE ET METTRE À L'ASILE ! C'est pas la première fois qu'Hollande se trompe, Poutine a du bien rigoler ...". Alors qu'il affiche régulièrement son amitié avec Joachim Son-Forget, Alexandre Benalla dénonce un acte qui a été relayé par ce dernier. Sur son compte Twitter, celui qui s'est déclaré candidat aux élections présidentielles a relayé le lien vers la vidéo en écrivant : "J’espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l’intéressé et son équipe car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris".

Par Marie Merlet