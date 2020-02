Benjamin Griveaux : Christophe Barbier le condamne et provoque un tollé

A quelques semaines des élections municipales, incroyable rebondissement ! Des images à caractère sexuel qui mettraient en scène Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris, sont dévoilées jeudi 13 février dans la soirée. Si elles n'ont pas encore été authentifiées, un homme revendique la diffusion, un certain Piotr Pavlenski. Un scandale ne tarde pas à éclater et l'ancien ministre annonce le retrait de sa candidature ce vendredi 14 février afin de protéger sa famille. Dès lors, de nombreuses personnalités se sont exprimées sur l'affaire et l'éditorialiste Christophe Barbier n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer l'affaire sur le plateau de BFM TV…

" Quand on brigue des ambitions, il faut se tenir "

D'abord, Christophe Barbier est revenu sur le pouvoir et la dangerosité des réseaux sociaux. "C'est un coup de tonnerre politique pour ce monde municipal mais en effet national puisque c'est un tout proche d'Emmanuel Macron qui est frappé, qui est à terre aujourd'hui. C'est aussi une illustration de notre époque avec cette puissance des réseaux sociaux. Les vidéos postées, les messages que vous envoyez peuvent se retourner contre vous. Quand on est un homme ou une femme publique il faut le savoir". Puis Christophe Barbier qui a révélé à Non Stop People ne regretter aucun de ses éditos, condamne l'ancien candidat. "Et quand on brigue des ambitions, il faut se tenir. C'est le naufrage personnel aussi d'un homme qui n'a pas su contrôler son hubris, qui savait qu'il était attendu au tournant et qui a fauté. Donc il n'a quelque part que ce qu'il mérite". Ses propos très durs n'ont pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux. Et nombreux sont ceux qui estiment que Christophe Barbier a été trop loin.

Christophe Barbier sur #BFMTV : « Benjamin Griveaux n’a que ce qu’il mérite ». On peut ne pas aimer l'homme mais ce commentaire est en dessous de tout. Les conséquences pourraient être terribles. Pesez vos mots ! Le sujet est ailleurs : voulons-nous de ce monde-là ? Inquiétant. — Pierre Jacquemain (@pjacquemain) February 14, 2020

Christophe Barbier, minable "Il n'a que ce qu'il mérite"

Argument du genre : "Violée parce qu'elle portait une mini-jupe"https://t.co/NnVtGVLktB — Jocelyne Marque (@JocelyneMarque) February 14, 2020

Le trophée du commentaire le plus dégueulasse dans l'affaire #Griveaux est attribuée par KO à Christophe Barbier. #backtoback https://t.co/HN28CYn6jT — Clément in (@ClemBlainInDK) February 14, 2020

Par Valentine V.