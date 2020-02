Benjamin Griveaux : d'autres vidéos bientôt dévoilées ?

Ce scandale sans précédent dans le monde politique apporte son lot de rebondissements quotidiens. Depuis le vendredi 14 février, Benjamin Griveaux n'est plus le candidat LREM à la maire de Paris. Une vidéo à caractère sexuel mise en ligne la veille au soir le mettrait en scène. Piotr Pavlenski revendique la diffusion des images. Ce réfugié politique d'origine russe a avoué ne pas regretter son geste et espère continuer son "projet". De son côté, Benjamin Griveaux a tenu à se retirer de la campagne des municipales pour protéger sa famille. "Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin" déclarait l'ancien ministre. Mais ses proches, notamment sa femme Julia Minkowski n'ont pu échapper à des menaces de mort. Et ce vendredi 21 février, la polémique pourrait continuer…

"Il existe d'autres sextapes"

Alors que Piotr Pavlenski et sa compagne, Alexandra de Taddeo - destinataire de la vidéo - ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact, il se pourrait que l'affaire ne s'arrête pas là. Une source interne du mouvement La république en Marche s'est confiée au magazine Voici et donne un autre motif au retrait de la campagne de Benjamin Griveaux. Selon cette source, la démission serait causée pour une raison bien précise : "S'il s'est retiré, c'est par peur d'un effet boule de neige qui aurait encore plus plombé sa candidature. Parce qu'il existe d'autres sextapes, avec d'autres femmes". A ce jour, aucune autre vidéo n'a encore été diffusée.

