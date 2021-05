Benjamin Griveaux démissionne de son mandat de député

Benjamin Griveaux a eu une vie politique pour le moins agitée. En effet, l'homme politique a démarré sa carrière en 2008 en tant que conseiller municipal à Chalon-sur-Saône avant de devenir le directeur de la communication et des affaires publiques du géant de l’immobilier commercial Unibail-Rodamco dans les années 2010. Quelques années plus tard, il rejoint "En Marche", le parti politique fondé par Emmanuel Macron. Il devient alors député et décide de se présenter en février 2020 aux élections municipales pour la ville de Paris. Mais malheureusement, au même moment, des vidéos intimes de lui sont diffusées sur les réseaux sociaux par Piotr Pavlenski. Face à l'ampleur de la polémique, Benjamin Griveaux se retire de la course à la mairie de Paris.

"Un nouveau chapitre s'ouvre"

Après un bref retour dans la vie politique, il vient d'annoncer une nouvelle sur son compte Facebook. En effet, Benjamin Griveaux a dévoilé qu'il démissionnait de son mandat de député pour retourner dans le privé. "J'ai présenté hier ma démission à Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale. C’est un choix personnel qui intervient après de nombreuses années dédiées à la vie publique", écrit-il.

Benjamin Griveaux ajoute ensuite : "Je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance. Je suis reconnaissant au président de la République de m’avoir donné la sienne. Je reste fidèle au projet de transformation de notre pays qu’il a initié en 2017. Et je sais que mes collègues ministres et parlementaires, avec qui j’ai eu l’honneur de travailler, le mèneront à bien. C’est pourquoi je crée un cabinet qui conseillera et accompagnera les dirigeants d’entreprise dans leurs choix stratégiques. Un nouveau chapitre s'ouvre".

Par J.F.