Benjamin Griveaux (encore) moqué à cause de sa nouvelle mission

Sept mois après le scandale et l'affaire qui porte désormais son nom, Benjamin Griveaux tente de reprendre une vie normale. Depuis le 3 juin dernier, l'homme politique de 42 ans est de retour à l'Assemblée Nationale où il siège chaque mercredi, après une petite absence pour tenter de faire oublier de tous.



Ce retour avait déjà été synonyme de malaise puisque l'homme politique s'est vu confier une nouvelle mission et a intégré la "base industrielle et technologique de défense" dont l’acronyme est la BITD. Un acronyme plutôt évocateur qui lui avait valu une énième blague peu glorieuse de l’un de ses confrères… et qui a en effet de quoi faire sourire puisque Benjamin Griveaux a, en février dernier, été au cœur d’un scandale sexuel qui a fait grand bruit.

Aujourd'hui, le mari de Julia Minkowski se voit une autre nouvelle mission. L’ancien candidat à la mairie de Paris a été chargé par le gouvernement d'une mission temporaire concernant "les moyens d'assurer aux jeunes une meilleure alimentation accessible à tous".

Benjamin Griveau à nouveau cible des moqueries

D'emblée, Benjamin Griveaux a été accusé de bénéficier d'une rémunération financée par l'argent public : "Le grand diététicien Benjamin Griveaux, menacé de chômage, a retrouvé un job aux frais du contribuable, pour une mission dont l’utilité n’échappera à personne" a par exemple lancé un internaute sur Twitter. Or, nous apprenons qu'il ne sera pas rémunéré pour l'exercice de cette mission qui le touche personnellement et qui lui tient à coeur.

Après beaucoup ri au sujet de sa mission au BITD, les internautes ont à nouveau redoublé d'inventivité pour se moquer de Benjamin Griveaux et sa mission liée à l'alimentation : "On peut compter sur lui pour tout donner et envoyer la purée !", "Saucisses et moules pour tout le monde !", "C'est le nouveau "Gode et Millau" pour la jeunesse gastronome en culotte courte !" peut-on par exemple lire sur Twitter.



