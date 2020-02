Benjamin Griveaux indécent, imprudent : Christophe Barbier persiste et signe (exclu vidéo)

L’affaire Benjamin Griveaux continue de secouer la classe politique et médiatique. L’ancien candidat aux municipales à Paris a-t-il été piégé ? A-t-il fait preuve d’imprudence ? Pour beaucoup de commentateurs politiques, c’est le cas. Invité de Jacques Sanchez dans "Face aux médias" sur Non Stop People, Christophe Barbier ne mâche pas ses mots à l’encontre de l’ancien porte-parole du gouvernement. "Quelle est la faute de Griveaux ? Une personne publique a droit à sa vie privée comme tout le monde, mais justement un peu différemment de tout le monde", explique le journaliste qui office sur BFMTV. "Il y a une exigence de prudence, à l’heure de tous les piratages possibles. […] Il a été imprudent", indique Christophe Barbier.

Pour l’éditorialiste, Benjamin Griveaux est impardonnable

"Quand on a des failles et qu’on sent qu’on ne va pas les dominer, on ne fait pas de politique. On ne demande pas à être ministre de la République. On ne prétend pas à être maire de Paris. On se dit : ‘j’ai des failles et je reste à ma place’", continue l’éditorialiste politique. "Il faut de la décence. Il faut se dire ‘est-ce que je donnerais en exemple aux adolescents ce que je fais ? […] C’est de l’éthique, c’est du comportement", assène encore le conseiller éditorial de L’Express. "Le troisième devoir, c’est la cohérence. On vit une époque où les électeurs ne supportent plus la différence entre le dire et le faire", conclut le journaliste. Vendredi, sur BFMTV, dans son édito matinal quotidien, Christophe Barbier avait fermement condamné Benjamin Griveaux. "Il n’a que ce qu’il mérite", lançait notamment l’éditorialiste à l’antenne. "Oui [je suis allé très fort], mais un éditorialiste, c’est ça. Ce n’est pas seulement un analyste qui donne le comment du pourquoi. C’est quelqu’un qui ajoute cela", justifie Christophe Barbier sur Non Stop People ce mercredi.

Par Ambre L