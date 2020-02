Benjamin Griveaux : Joachim Son-Forget relaye la vidéo, Twitter s’enflamme

Joachim Son-Forget a fait de Twitter son terrain de jeu. Très actif sur le réseau social avec régulièrement des propos controversés, l'ancien membre de LaREM a de nouveau enflammé la Toile ce jeudi 13 février. Celui qui s'est déclaré candidat à la présidentielle dans TPMP, a relayé un lien d'une vidéo intime attribuée à Benjamin Griveaux, désormais retiré de la course à la Mairie de Paris. "J’espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l’intéressé et son équipe car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris", a-t-il écrit.

Joachim Son-Forget indigne les internautes

Son lien dirige vers un site internet où ont été publiées des images à caractère sexuel et une conversation destinée à une jeune femme. Si l'authenticité de ces images n’est pas assurée, Benjamin Griveaux a été présenté comme le protagoniste. Aussitôt, le tweet de Joachim Son-Forget a mis le feu aux poudres et les internautes ont été nombreux à dénoncer ce comportement. "En espérant bien fort que certaines personnes, comme le 'député' Joachim Son-Forget, soient poursuivies en justice", "Joachim Son-Forget, ayant visiblement pété une durite, partage maintenant sur son compte Twitter des vidéos de cul de #Griveaux", "Je pense sérieusement que Joachim Son-Forget devrait être destitué de ses fonctions de député. Il en est plus qu'indigne et le prouve chaque jour un peu plus", "Quel pathétique et répugnant petit personnage ce Joachim Son-Forget. À vomir", ont-ils notamment écrit. Mais Joachim Son-Forget ne regrette pas ce geste et s'est défendu en pointant du doigt l'entourage proche de l'ancien candidat de La République en marche : "Les premières rumeurs et les liens du site ont probablement été diffusés d’abord par des membres de l’équipe de campagne du candidat. C’est le cas de toutes les rumeurs, elles viennent toujours des plus proches. Parfois les gardes du corps trahissent. Parfois la famille".

Joachim Son-Forget, ayant visiblement pété une durite, partage maintenant sur son compte Twitter des vidéos de cul de



Je ne sais pas trop dans quelle réalité on vient de basculer, mais je pense qu'il est vraiment temps de soigner tous ces malades mentaux. — Fabien Tarlet (@FTarlet) February 13, 2020

Quel pathétique et répugnant petit personnage ce Joachim Son-Forget. À vomir. https://t.co/2iNeNDUSvK — Laure (@LaureH184) February 14, 2020

Si cela est avéré, l'arrogant Benjamin Griveaux aura du mal à s'en remettre, mais chacun saura aussi que Joachim Son-Forget est vraiment un sale type, capable du pire. — Polémique-Victor (@FredericLefevre) February 13, 2020

Je pense que l’on peut tous s’accorder, sur le fait que Joachim Son-Forget est une infâme raclure aux méthodes mafieuses qu’il faut bannir du monde politique au plus vite. Ainsi que ceux et celles qui collaboreront de près ou de loin avec lui. — RémynouLeChat (@RemynouLeChat) February 14, 2020

Par Marie Merlet