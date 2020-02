Benjamin Griveaux : Laurence Sailliet prise d'un fou-rire en direct sur CNEWS

A quelques semaines des élections municipales, c'est un véritable séisme qui a eu lieu ce vendredi 14 février. Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris, annonce son retrait. En cause, une vidéo à caractère sexuel sur laquelle il apparaîtrait – les images n'ont pas encore été authentifiées – publiée par un certain Piotr Pavlenski. Le scandale ne tarde pas à éclater et de nombreuses personnalités s'expriment sur l'affaire. En début de soirée dans "Punchline" diffusée sur CNEWS, l'ancienne porte-parole des Républicains, Laurence Sailliet, était invitée à débattre sur la mise en ligne de la vidéo. Mais elle n'a pu cacher un fou-rire au moment d'évoquer les faits…

Un fou-rire en plein direct

Laurence Sailliet est d'abord invitée à répondre à la question, est-ce qu'il y aura un avant et un après à cette affaire ? La chroniqueuse de "Balance ton post" en est persuadée. "Je pense parce que ce que l'on vit est terrible. Pour Benjamin Griveaux je ne sais pas mais en tout cas je pense que les candidats parisiens n'ont pas à s'en réjouir parce qu'il était très mal barré, il était mal placé. Donc effectivement…" Et à partir de ce moment, Laurence Sailliet est prise d'un rire mais parvient à se ressaisir. " De toute façon, ce n'est pas un avantage pour eux s'il est remplacé par un meilleur candidat mais quoi qu'il en soit, on assiste aujourd'hui à quelque chose de quand même terrible …" Et son fou-rire reprend avant qu'elle parvienne à le contrôler.

Laurence Sailliet évoque également le fait que d'autres personnalités politiques puissent être visées. "Parce que aujourd'hui c'est l'intimité d'un politique, d'une personnalité publique qui est mise comme ça sur les réseaux sociaux et si c'est le cas pour lui, ça sera peut être le cas pour d'autres". Mais son fou-rire dont on ne connait pas la cause reprend. Patrice Boisfer donne alors la parole à quelqu'un d'autre mais cette crise de rire est contagieuse et ne tarde pas à faire sourrire Jean-Sébastien Ferjou…

Par Valentine V.