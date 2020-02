Benjamin Griveaux : Les parents d'Alexandra de Taddeo brisent le silence

La France vit actuellement au rythme d'un scandale politique. Le vendredi 14 février, Benjamin Griveaux a créé la surprise générale en annonçant son retrait de la course à la mairie de Paris suite à la diffusion de vidéos intimes et à caractère sexuel. C'est Piotr Pavlenski, un activiste russe, qui a dévoilé au grand jour ces fameuses vidéos visant à dénoncer "l'hypocrisie" de l'homme politique. Alors qu'il était déjà recherché par la police pour des faits qui remontent au 31 décembre 2019, "l'artiste" comme il aime se faire appeler, a été placé en garde-à-vue ce week-end mais il n'est pas le seul dans l'histoire. En effet, Alexandra de Taddeo, sa compagne, a elle aussi été arrêtée dans la soirée du 15 février pour "atteinte à l’intimité de la vie privée" et "diffusion sans l’accord de la personne d’images à caractère sexuel". Il se trouve que la jeune femme de 29 ans serait la destinatrice des vidéos envoyées par Benjamin Griveaux. Si pour le moment, la brillante étudiante n'a fait aucune déclaration, ses parents viennent de briser le silence lors d'une interview accordée à franceinfo ce lundi 17 février.

"Elle est loin d'être une anarchiste"

Le père d'Alexandra Taddeo a tenu à défendre sa fille, toujours en garde-à-vue. Il a expliqué à franceinfo : "Elle est loin d'être une anarchiste. Elle vit depuis dix ans à Paris dans un appartement. Elle n'est pas en rupture familiale". Par ailleurs, il a fait quelques confidences sur la relation que la jeune femme entretient avec Piotr Pavlenski. Il a ajouté : "Piotr Pavlenski n'est pas son petit ami officiel, c'est une connaissance qui a émergé récemment dans sa vie. Ce garçon n'est pas notre tasse de thé. Soit elle est inconsciente, soit elle s'est faite manipuler.". Le père d'Alexandra de Taddeo a également expliqué que lui et sa femme avaient eu brièvement leur fille au téléphone avant qu'elle soit placée en garde-à-vue et il a révélé : "Elle n'était pas bien.". La jeune femme devrait être libérée dans les prochaines heures. Parlera-t-elle publiquement de son histoire afin de rétablir la vérité face à toutes ces rumeurs ? Affaire à suivre...

Par Solène Sab