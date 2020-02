Benjamin Griveaux : les terribles menaces de mort reçues par sa femme Julia Minkowski

Près d’une semaine après le début de "l’Affaire Benjamin Griveaux", les révélations continuent d’affluer. Ce mercredi 19 février, nous avons donc appris que le député français au cœur du scandale entretenait bien une relation virtuelle consentie avec Alexandra De Taddeo, l’étudiante de 29 ans placée en garde à vue suite à la divulgation des fameuses vidéos à caractère sexuel. La jolie brune décrite par ses proches comme une étudiante "sans histoire" n’est autre que l’actuelle compagne de Piotr Pavlenski, l’activiste russe… qui a justement balancé ces fameuses vidéos sur la toile.

"Piégé" par ce couple que l’on surnomme déjà "les amants diaboliques", Benjamin Griveaux a été contraint d’abandonner la course à la mairie de Paris à un mois des élections. Dans son discours de retrait, Benjamin Griveaux qui est Sécrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre et Porte-parole du gouvernement, a fait savoir que la protection de sa famille est tout ce que l’importe pour le moment : "Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. Et d'abord, ma famille, vous l'aurez compris" déclarait-il.

Benjamin Griveaux et son épouse Julia Minkowski menacés de mort

Si le député de 42 ans a décidé de faire passer sa famille avant toute chose, c’est notamment car depuis décembre 2018, son épouse Julia Minkowski, et lui-même, reçoivent de nombreuses menaces de mort. Tout a en effet commencé avec la crise des Gilets Jaunes. Julia Minkowski qui est avocate n’a pas hésité à porter plainte après avoir reçu d’inquiétantes lettres. "On va saigner les riches comme des cochons" pouvait-on lire dans certaines d’entre elles. Ce jeudi, le magazine Paris Match affirme que le couple continue de recevoir de terribles menaces par téléphone et par courrier : "On sait où tes enfants vont à l’école", "On va te faire la peau"... Une situation qui a poussé Benjamin Griveaux à renforcer sa sécurité à Paris et en Bourgogne, autour de sa résidence secondaire.

Par E.S.