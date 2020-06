Benjamin Griveaux : pourquoi Alexandra de Taddeo ne regrette rien

C'est un scandale politique qui a énormément fait parler dans les médias. Le 14 février dernier, Benjamin Griveaux annonçait son retrait de la campagne des municipales en raison d'une vidéo à caractère sexuel mise en ligne par Piotr Pavlenski, un réfugié politique russe. Ce dernier avait avoué être à l'origine de la diffusion de cette vidéo intime. De plus, il avait confié ne pas regretter son geste.

Si ce dernier a depuis rendu des comptes à la justice, il n'a pas été le seul à être mêlé à l'affaire. En effet, Alexandra de Taddeo s'est elle aussi retrouvée sous le feu des projecteurs. C'est à elle que Benjamin Griveaux aurait envoyé des images de son intimité. En garde à vue, elle avait déclaré les avoir reçues en mai 2018 et les aurait conservées afin de se protéger. Cependant, ce n'est pas elle qui les a personnellement remises à Piotr Pavlenski, mais lui qui les a volées dans son téléphone.

"Je suis hypercontente de cette affaire"

Alors que Benjamin Griveaux a fait son retour à l'Assemblée nationale le 9 juin dernier sous les blagues grivoises, Alexandra de Taddeo a accordé une interview au journal Libération, mardi 16 juin. Quatre mois après l'éclatement de l'affaire, la jeune étudiante de 29 ans a confié ne rien regretter. "J'ai eu une minute de célébrité, même pas un quart d'heure", a-t-elle commencé. Elle a ensuite confié ne pas en vouloir à Piotr Pavlenski d'avoir diffusé ces vidéos intimes sans son aval. "Je ne peux pas censurer un artiste. Si ça avait été [les images] d'une autre fille, je lui aurais dit : 'Fonce'", a-t-elle continué.

Elle a ensuite révélé si cette affaire a eu un impact sur son quotidien ou non. "Ma vie n'est pas détruite du tout, je suis hypercontente de cette affaire", a-t-elle lancé. Et de conclure sur les rapports qu'elle entretient actuellement avec Piotr Pavlenski : "La distance nous rapproche énormément. C'est Roméo et Juliette, nous deux contre les autres".

Par Non Stop People TV