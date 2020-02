Benjamin Griveaux : que risque Piotr Pavlenski qui a mis en ligne la vidéo ?

Alors que les élections municipales arrivent à grands pas, Benjamin Griveaux y renonce ce vendredi 14 février. La raison ? La diffusion jeudi 13 février au soir d'une vidéo à caractère sexuel qui montrerait l'ancien candidat LREM. Si les images n'ont pas encore été authentifiées, Benjamin Griveaux a préféré se retirer de la course à la mairie de Paris pour protéger sa famille. "Cette décision me coûte, mais mes priorités sont claires, c'est d'abord ma famille" a expliqué l'homme politique. Derrière le scandale de cette vidéo se cache un homme d'origine russe, un certain Piotr Pavlenski qui n'en est pas à son coup d'essai… Il a déjà incendié la façade d'une succursale de la Banque de France en 2017 et explique son geste à Libération : "C’est quelqu’un qui s’appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit qu’il veut être le maire des familles et cite toujours en exemple sa femme et ses enfants. Mais il fait tout le contraire (...)"

Jusqu'à deux ans de prison

Réfugié en France depuis mai 2017, Piotr Pavlenski revendique la mise en ligne de cette vidéo. Et Benjamin Griveaux est en droit de porter plainte contre lui. L'artiste, comme il se décrit, pourrait être condamné jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende pour atteinte à la vie privée et la publication illégale des images. Depuis 2016, l'atteinte à la vie privée est aggravée s'il y a diffusion des images. L'avocat Eric Morain révèle au Huffington Post que d'autres personnes peuvent être poursuivies pour avoir relayé les images. Comme par exemple le député Joachim Son-Forget qui a tweeté le lien de visionnage de la vidéo et qui risque alors les mêmes peines que celles encourues par Piotr Pavlenski.

Par Valentine V.