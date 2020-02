Benjamin Griveaux : Qui est Juan Branco, l'avocat de Piotr Pavlenski ?

Coup de tonnerre dans le monde politique. Benjamin Griveaux renonce à se présenter à la mairie de Paris, quelques semaines seulement avant les élections municipales. La raison : la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel qui mettrait en cause l'ancien ministre. Derrière ce scandale, Piotr Pavlenski. Son geste n'est pas anodin et pourrait se retourner contre lui. En effet, Benjamin Griveaux pourrait porter plainte. S'il revendique son acte, Piotr Pavlenski aurait été conseillé par son avocat, un certain Juan Branco…

Piotr Pavlenski aurait pris conseil auprès de Juan Branco

Le geste de Piotr Pavlenski est fort. Et si l'activiste russe n'en est pas à son coup d'essai, il a pris conseil auprès de son avocat avant de publier les images. Juan Branco explique au Point : "Il m'a consulté comme avocat. J'ai compris que, pour lui, c'était un acte politique. De la même façon qu'il s'était opposé au régime de Poutine, il était prêt à tout pour s'opposer au régime de Macron, qu'il considère comme tout aussi répressif". Il assure auprès de l'AFP que son client est "prêt à se confronter à Benjamin Griveaux devant n'importe quel tribunal".

Engagé à gauche, Juan Branco est connu pour son soutien revendiqué au mouvement des Gilets Jaunes et pour avoir fait partie de l'équipe juridique de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks. D'origine espagnole, Juan Branco a grandi à Paris. Son père est Paulo Branco, producteur portugais de cinéma d'art et d'essai. Sa mère se nomme Dolores Lopez, elle est psychanalyste. Juan Branco étudie à Sciences Po Paris et en parallèle le droit et la philosophie à la Sorbonne. Puis il intègre l'ENS et part à Yale en tant que chercheur. Il est l'auteur du livre " Crépuscule" qu'il qualifie d'outil "anti-complotiste". En 2018, c'est lui qui révèle publiquement l'homosexualité de Gabriel Attal, alors secrétaire d'état et ancien camarade de classe.

Par Non Stop People TV