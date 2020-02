Benjamin Griveaux : qui est Piotr Pavlenski, le Russe par qui le scandale est arrivé ?

Coup de tonnerre dans les campagnes des municipales 2020. Benjamin Griveaux annonce ce vendredi matin renoncer à se présenter à la mairie de Paris. La cause ? La diffusion jeudi soir d’une vidéo à caractère sexuel. Des images qui n’ont pas été identifiées pour l’instant. "Je connaissais la dureté de la vie politique. […] Hier un nouveau stade a été franchi un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée", a notamment déclaré le désormais ancien candidat LREM. Derrière cette mise en ligne, ce cache Piotr Pavlenski. Mais qui est-il ? L’homme d’origine russe se présente comme activiste et artiste russe. Il revendique "un art politique dans ses performances" comme le note l’Express. Proche des gilets jaunes, il s’était illustré en janvier 2019 après avoir mis le feu à une succursale de la Banque de France sur la place de la Bastille en 2017. Il avait été condamné au début de l’année dernière à trois ans de prison , dont deux ans avec sursis. À noter que l’artiste s’est réfugié en France en mai 2017 après avoir demandé l’asile après des accusations de violences sexuelles en Russie. En 2013, autre coup d’éclat : il s’était cloué le scrotum (la peau des testicules) sur les pavés de la place Rouge devant le Kremlin à Moscou.

Pour lui, Benjamin Griveaux n’est "pas honnête"

Interrogé par Libération sur son geste, l’artiste, comme il se revendique, déclare : "c’est quelqu’un qui s’appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit qu’il veut être le maire des familles et cite toujours en exemple sa femme et ses enfants. Mais il fait tout le contraire (...) Ça ne me dérange pas que les gens aient la sexualité qu’ils veulent, ils peuvent même baiser des animaux, pas de problème, mais ils doivent être honnêtes. Mais lui veut être le chef de la ville et il ment aux électeurs. Je vis désormais en France, je suis Parisien, c’est important pour moi". Il serait bon de rappeler que toute relation sexuelle avec des animaux est illégale en France et passible de condamnations judiciaires.

Par Ambre L