Benjamin Griveaux : qui est sa femme Julia Minkowski ?

Benjamin Griveaux est en plein scandale. En troisième position dans la course à la Mairie de Paris, le député La République en marche a dû renoncer à sa candidature suite aux partages de vidéos et d'échanges à caractère sexuel, dont il s'est vu attribuer. "Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont claires, c’est d’abord ma famille", a-t-il déclaré en dénonçant "des attaques ignobles". Benjamin Griveaux qui s'était présenté aux élections avec le soutien de son épouse Julia Minkowski, a donc souhaité préserver sa famille dans cette situation très délicate. Depuis plus de dix ans, il partage sa vie avec l'avocate et leurs trois enfants.

Une avocate associée à des affaires médiatiques

Après un Master de Droit des affaires et d’un DEA de droit privé général, Julia Minkowski est devenue avocate au barreau de Paris en 2006. Associée du cabinet de Maître Hervé Temime, elle a pu participer à plusieurs affaires très médiatiques. Entre les affaires Clearstream, Bygmalion, la défense de Thomas Thevenoud, l’ancien secrétaire d’État de François Hollande accusé de fraude fiscale, et l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais, Julia Minkowski a aussi défendu en 2018 Laura Smet et David Hallyday dans l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday. Mais l'avocate a aussi déjà mis un pied en politique. Lors de sa rencontre avec Benjamin Griveaux en 2007, elle rédigeait des notes juridiques pour l’association "À gauche en Europe" de Dominique Strauss-Kahn. C'est ensuite au service d'Emmanuel Macron que Julia Minkowski a travaillé sur son programme justice avant qu'il ne soit élu président de la République.

Par Marie Merlet