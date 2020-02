Benjamin Griveaux : qui pour le remplacer aux municipales à Paris ?

Que s'est-il passé pour que Benjamin Griveaux annonce son retrait de la course à la Mairie de Paris ? Jeudi 13 février au soir, un article a été publié par un activiste russe dans lequel ce dernier a révélé deux vidéos intimes à caractère sexuel de l'ancien porte-parole du gouvernement dont l'authenticité reste à vérifier. "Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont claires, c'est d'abord ma famille", a réagi Benjamin Griveaux le lendemain dans une courte prise de parole. Il a ensuite déploré sur BFM Paris : "Un nouveau stade a été franchi. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée (...) Ma famille ne mérite pas cela. Personne ne devrait subir une telle violence ".

Marlène Schiappa dans la course aux Municipales ?

Alors que l'annonce du retrait de Benjamin Griveaux de la course à la Mairie de Paris a été faite ce vendredi matin, des noms de politiques circulent déjà quant à son remplacement. D'après les informations dévoilées par Le Parisien, Agnès Buzyn, Delphine Bürklo et Marlène Schiappa "figurent parmi les personnalités évoquées pour remplacer Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris", ont précisé nos confrères.

Mais la "relève" s'avère compliquée, comme l'a expliqué un "haut gradé de la Répulique en marche". "Franchement, à quatre semaines de l'élection, ça va être compliqué. Celui ou celle qui acceptera d'y aller va connaître les pires moments de sa vie politique. Ça va être une lessiveuse de dingue. De toute façon, on a déjà perdu", a-t-il dit au Parisien. À noter que le premier tour des Municipales aura lieu le 15 mars prochain.

Par Non Stop People TV