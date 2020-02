Benjamin Griveaux reconnaît être l'auteur des vidéos à caractère sexuel

Le 14 février dernier, Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, se retirait de la campagne municipale. La raison, une vidéo à caractère sexuel diffusée par un activiste russe, Piotr Pavlenski. Si les images n'avaient pas été authentifiées jusque-là, le doute subsistait malgré le retrait du candidat LREM. L'Obs révèle que l'ancien ministre a reconnu au cours de son audition être l'auteur des vidéos "éphémères" envoyées à Alexandra de Taddeo, compagne de Piotr Pavlenski. Benjamin Griveaux aurait également confié avoir réalisé "plusieurs" vidéos via Facebook, "Je ne saurais dire le nombre exact, cinq ou six je pense". A l'heure actuelle, deux vidéos ont été diffusées sur "pornopolitique", le site du réfugié politique.

Une relation "épistolaire"

Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo sont mis en examen pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel". Toujours selon les informations de L'Obs, Benjamin Griveaux aurait reconnu n'avoir "jamais rencontré" Piotr Pavlenski. Par contre il a rencontré Alexandra de Taddeo "une seule fois" à la "fin août 2018". Tandis que l'étudiante de 29 ans aurait déclaré lors de son audition l'avoir rencontré en mai 2018. Le mari de Julia Minkowski a affirmé que leurs échanges ont d'abord eu lieu en ligne, "Sur Instagram et nous sommes passés sur Facebook et Messenger". Il définit leur relation comme "épistolaire" et explique y avoir mis fin. Une décision qu'Alexandra de Taddeo a bien pris, "Elle m'a dit qu'elle comprenait parfaitement et jusqu'à il y a un mois et demi, je n'avais aucune nouvelle".

Par Non Stop People TV