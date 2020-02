Benjamin Griveaux retire sa candidature : la raison dévoilée

La course à la Mairie de Paris se fera finalement sans Benjamin Griveaux. Le député La République en Marche de Paris et ancien porte-parole du gouvernement a annoncé ce vendredi 14 février, renoncer à sa candidature après de la diffusion publique d’images privées à caractère sexuel. "Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis, cela va trop loin. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont claires, c’est d’abord ma famille", a déclaré Benjamin Griveaux dans une courte prise de parole. L'ancien candidat qui dénonce "des attaques ignobles", a déploré sur BFM Paris : "Un nouveau stade a été franchi. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée".

"Ma famille ne mérite pas cela"

En abandonnant sa campagne municipale de 2020, Benjamin Griveaux souhaite préserver son épouse, l'avocate Julia Minkowski, et ses trois enfants. "Ma famille ne mérite pas cela. Personne ne devrait subir une telle violence", a-t-il assuré. Dans un contexte très tendu, cette décision radicale "coûte" à Benjamin Griveaux qui considère que les "Parisiens méritent une campagne digne". Ce jeudi 13 février, deux vidéos intimes du politique ont été partagées sur un site web disant dénoncer les hommes politiques "qui mentent à leurs électeurs en imposant le puritanisme à la société". Rapidement sur Twitter, les liens de ces images sont partagés par des comptes anonymes mais aussi le député ex-LREM Joachim Son-Forget. Alors que Benjamin Griveaux avait exposé sa famille unie dans les pages de Paris Match, voilà son image brisée par ce coup de tonnerre.

Par Marie Merlet