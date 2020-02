Benjamin Griveaux se retire : Jean-Marie Bigard s'en mêle et montre son sexe

Dans une vidéo diffusée sur CNews ce vendredi 14 février, Benjamin Griveaux a annoncé qu'il se retirait de la course aux municipales de Paris après la diffusion d'une vidéo intime à caractère sexuel montrant un homme présenté comme l'homme politique en train de se masturber.

"Ce torrent de boue m'a affecté, mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela, personne au fond, ne devrait subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage ma famille et moi quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne", a-t-il déclaré.

La "sextape" de Jean-Marie Bigard

Alors que Joachim Son-Forget était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" pour s'expliquer sur son retweet polémique, Jean-Marie Bigard s'est mêlé à l'affaire Benjamin Griveaux. En effet, l'humoriste a ressorti de ses placards une vidéo qu'il avait dévoilée en introduction de l'un de ses spectacles et sur laquelle il se dévoile dans le plus simple appareil.

"Je vois que la campagne municipale a élevé encore le niveau. Maintenant, ça balance les sextape ?! Bon bah, je préfère prendre les devants : voici ma b***. Rassure-toi, je me suis coupé les cheveux depuis", a-t-il posté en légende. Un message qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. "Vous êtes une légende née Jean-Marie Bigard", a posté un internaute. "Moi, je l'ai vu sur écran géant parce que j'étais au Stade de France quand tu l'as fait", a continué un autre.

