Benjamin Griveaux : son avocat répond aux propos de Christophe Barbier

Alors que le retrait de Benjamin Grivaux dans la course à la mairie de Paris crée un scandale sans précédent dans le monde politique français, son avocat Richard Malka était l'invité d'Anne-Elisabeth dans "C à Vous" sur France 5. Et il pose la question d'entrée : "Qu'est-ce que l'on a de plus précieux que notre vie privée ?" Avant de dresser un constat : "Cette affaire dépasse de très très loin le cas de Benjamin Griveaux, elle nous concerne tous, (…) c'est le règne de la terreur. On a gagné des libertés à la suite de 1968 parce qu'on conquiert à ce moment-là des libertés individuelles et là on est en train de régresser, de les perdre et de rentrer dans un règne qui est le chaos."

Richard malka : "LE NAUFRAGE POUR MOI C'est ça"

Dans la matinée, l'éditorialiste Christophe Barbier s'était exprimé sur le scandale qui touche Benjamin Griveaux et il n'a pas mâché ses mots. Sur BFM TV, il a condamné l'ancien ministre : "C'est le naufrage personnel aussi d'un homme qui n'a pas su contrôler son hubris, qui savait qu'il était attendu au tournant et qui a fauté. Donc il n'a que ce qu'il mérité". Des propos forts qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et qui ont fait réagir Richard Malka qui est aussi l'avocat de la jeune Mila. "Le naufrage pour moi c'est ça" répond-il en direction de la vidéo de Christophe Barbier. Puis il ajoute, "Quand on est journaliste, on n'est pas là pour faire de la morale. Il n'y a pas de faute un point c'est tout. Il n'y a pas de délit, il n'y a rien du tout, que ce soit vrai, que ce soit faux. C'est complètement déplacé."

Par Valentine V.