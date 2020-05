Benoit XVI : Mariage gay, avortement... le nouveau livre choc de l'ancien pape

Benoît XVI empêché de s’exprimer ? C’est du moins ce qu’avance le pape émérite dans un livre d’entretiens paru ce jour dont la presse allemande et l’agence de presse DPA publient des extraits. L’ancien souverain pontife accuse ses détracteurs de vouloir le "faire taire". Il se dit ainsi "victime d’une déformation malveillante de la réalité". "Le spectacle des réactions venues de la théologie allemande est tellement aberrant et malveillant que je préfère ne pas en parler. Je préfère ne pas analyser les vraies raisons pour lesquelles on veut tout simplement faire taire ma voix", indique Benoît XVI. Le prédécesseur du pape François a souvent été pointé du doigt pour ses prises de positions sur l’islam et les avancées sociétales notamment le mariage homosexuel.

L’ancien pape s’en prend encore au mariage gay et à l’avortement

Dans cette biographie autorisée, le pape en fonction de 2005 à 2013, réitère d’ailleurs son opposition au mariage gay. "Il y a cent ans, on aurait jugé encore absurde de parler de mariage homosexuel, aujourd’hui, on est excommunié quand on s’y oppose", indique-t-il. Le pape émérite voit même dans l’union de deux personnes du même sexe l’œuvre de "l’Antéchrist" (force maléfique cherchant à se substituer à Jésus-Christ ndlr). "C’est la même chose pour l’avortement ou la création des humains en laboratoire", continue Benoît XVI. "La société moderne est en train de formuler un crédo antéchristique qui vaut d’être excommunié de la société lorsqu’on s’y oppose", assène l’ancien souverain pontife. Pour Joseph Ratzinger, "la vraie menace pour l’Église", c’est "la dictature mondiale d’idéologies prétendument humanistes".

Par Ambre L