Bernadette Chirac : Brigitte Macron lui rend un vibrant hommage

C'est une grande première. Ce mercredi 8 janvier, Brigitte Macron était l'invitée exceptionnelle du JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut, sur TF1. En duplex d'Orléans, l'épouse du président de la République était au côté de Didier Deschamps pour le lancement de l'opération Pièces Jaunes 2020 qui se déroulera jusqu'au 15 février. Impossible pour la Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France de parler de l'association sans rendre hommage à sa fondatrice Bernadette Chirac.

"Il y a des milliers d'actions des Pièces jaunes grâce à l'action de Madame Chirac, je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage encore aujourd'hui", commence Jean-Pierre Pernaut. Brigitte Macron le suit : "Un immense hommage ! Merci pour tout ce qu'elle a fait". Elle continue en saluant son œuvre : "Quand on va dans les hôpitaux, on voit les maisons des parents, on voit la place que grâce à elle, les familles ont pu prendre dans les hôpitaux. Merci Madame, vous avez toute mon admiration et je vais essayer, effectivement, de faire comme vous et de relever encore de nouveaux défis". Pendant près de quinze ans, Bernadette Chirac a incarné le visage de l'association pour permettre aux familles de rester auprès de leurs enfants hospitalisés.

"Mettre sa notoriété au service des enfants"

Celle qui dit comprendre la colère des hospitaliers face à la baisse de leur budget, explique être "très consciente de l'importance de ce qui est en train de se jouer, pour les enfants, pour les personnes les plus vulnérables, pour les adolescents". Pour cette édition 2020, les trois principaux axes seront "pour les patients, pour les soignants et pour les aidants", a assuré Brigitte Macron. De son côté, le sélectionneur de l'équipe de France est pour la seconde année consécutive parrain des Pièces Jaunes. "Très sensible à la cause des enfants", Didier Deschamps souhaite "mettre sa notoriété au service des enfants, des parents et du personnel hospitalier".

Par C.F.