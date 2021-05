Bernadette Chirac : des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé (Exclu vidéo)

En février dernier, dans son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People, Jacques Sanchez avait reçu Agnès Vincent-Deray, la femme du célèbre réalisateur Jacques Deray, décédé en août 2003. Pendant cet entretien, elle avait donné des nouvelles de l'état de santé de Bernadette Chirac, qu'elle a bien connue. "J'ai de ses nouvelles", commençait-elle Et de poursuivre : "Malheureusement, je ne la vois plus parce qu'elle n'est pas au mieux de sa forme. Mais ce n'est pas dit qu'après cet épisode Covid, je ne la revois pas. Elle va plutôt mieux là. Elle a eu quand même deux grands chocs, sa fille Laurence et le président, c'est beaucoup pour une seule femme".

"Elle est fatiguée"

Ce mercredi 12 mai 2021, Henry-Jean Servat était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Il a lui aussi donné des nouvelles de Bernadette Chirac. "Elle ne va pas spécialement bien parce que c'est une dame âgée maintenant. Mais je ne vais pas mentir et vous dire que j'ai Madame Chirac au téléphone fréquemment", a-t-il confié. Et de préciser : "Elle est fatiguée. Je pense qu'elle ne se montrera plus et qu'elle ne fera plus d'interviews". Pense-t-il que la perte de son mari, Jacques Chirac, l'a affaiblie ? "Je crois oui. Elle a vécu longtemps avec lui. Elle disait toujours : 'Jacques Chirac'. Elle ne disait pas le président ou mon mari. Ils avaient des relations qui étaient ce qu'elles étaient. Elle avait une grande admiration et un profond respect pour son mari", a-t-il répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV