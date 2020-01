Bernadette Chirac : reconnaissante, elle répond aux marques d'affection et de soutien reçus

De sa carrière politique à son combat contre la maladie... Tout au long de sa vie, Bernadette Chirac n’aura cessé de soutenir Jacques Chirac. Mais après de longues années de souffrance, l’ancienne première dame a perdu son époux à l’âge de 86 ans, le 26 septembre dernier. Si sa famille, ses proches, mais aussi des personnalités politiques et publiques la disent dans un état “très fragilisée”, la mère de famille ne manque pas de les remercier pour leur soutien et les nombreuses marques d’affection reçues.

Parmi les attentions à son égard, il y a en une qui l’a tout particulièrement touchée. Afin de l'aider dans son deuil, le maire de Gap a mis à disposition des habitants un registre de condoléances dans lequel ils ont pu laisser un petit mot à Bernadette, sa fille Claude et tous les autres membres du clan Chirac. Selon "Radio Alpes 1", ces dernières ont tenu à le remercier pour “ces marques d’affection, d’amitié et de fidélité” qui “nous vont droit au coeur”.

Bernadette Chirac très reconnaissante

Ce n’est pas la première fois que Bernadette Chirac se montre reconnaissante pour cette bienveillance. En novembre dernier, la figure indissociable de l’organisation “Pièces Jaunes” recevait avec “une très vive émotion”, le registre que David Lisnard, maire de Cannes, avait mis à disposition dans sa mairie. Dans une lettre qu’elle lui adressait, elle écrivait alors : “Au moment où ma famille et moi-même sommes si douloureusement éprouvés par le décès de Jacques, ces marques d’affection, d’amitié et de fidélité nous vont droit au cœur”. Elle continuait : “Je vous serai infiniment reconnaissante d’être mon interprète, auprès de toutes celles et de tous ceux qui nous ont ainsi exprimé leur soutien, pour leur dire combien la douceur de leurs mots nous touche profondément”.

